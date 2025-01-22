ВСУ ударили по дому в Новой Каховке. Пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины ударили по многоквартирному дому в Новой Каховке. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале .

«В результате происшествия пострадал мужчина», — написал он.

Раненого незамедлительного отправили в Каховскую центральную районную больницу.

Гура обнародовал фото с места происшествия. На кадрах видно жилой дом в отметинах от осколков. Из-за удара в постройке выбило окна. От взрыва на асфальте образовались ямы.

На прошлой неделе украинские боевики с помощью БПЛА атаковали автомойку в Новой Каховке. Три человека получили ранения, их госпитализировали. Врачи оказали пострадавшим всю необходимую помощь. Осколки дрона повредили автомобили.

Ранее пресс-секретарь губернатор Херсонской области Владимир Василенко сообщил о гибели двух мирных жителей в Новой Каховке из-за удара ВСУ. Еще один человек во время обстрела получил ранение.