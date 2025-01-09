При обстреле ВСУ Новой Каховки погибли двое мирных жителей, один пострадал

Два мирных жителя погибли, еще один получил ранения в результате обстрела со стороны украинских военных в Новой Каховке. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«В результате обстрела погибли два человека, один ранен. Были повреждены фасад, остекление оконных рам многоквартирного жилого дома, газопровод низкого давления Д-76 мм», — сказал он.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Херсонской области сообщили, что в больницу доставили жителя Новой Каховки с минно-взрывной травмой. Врачи диагностировали у пациента осколочное ранение бедра. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. В состоянии средней степени тяжести его перевели в хирургическое отделение.

До этого боевики ВСУ обстреляли мирных жителей Новой Каховки перед Новым годом. Четыре человека получили ранения, а весь городской округ оказался обесточенным. Врачи диагностировали у пострадавших осколочные ранения конечностей, грудной клетки, паховой области, предплечий.