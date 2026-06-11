Житель поселка Белая Березка в Брянской области погиб при атаке ВСУ

Житель поселка Белая Березка погиб при атаке со стороны ВСУ, еще трое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс» .

«Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым», — написал он.

Ковальчук назвал атаку бесчеловечной и варварской.

Это уже вторая попытка украинских военных атаковать поселок за сегодня. Перед этим ВСУ обстреляли дома из ракетной системы залпового огня «Град». Пострадали 10 многоквартирных домов и три частных, а также здание администрации.

Ранее в Белгородской области погиб мирный житель при атаке беспилотников на Ракитянский округ. Его жена и сын получили ранения и попали в больницу.