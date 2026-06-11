При атаке ВСУ под Белгородом пострадала девятимесячная девочка

В поселке Разумное Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект пострадали пятеро мирных жителей, среди них двое детей. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. Пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка», — заявили в пресс-службе.

Двоих детей доставили в детскую областную клиническую больницу -- девятимесячную и пятилетнюю девочек. Трех женщин с осколочными ранениями разных частей тела бригады скорой помощи отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что число пострадавших после детонации в селе Беловское Белгородской области увеличилось до семи. Среди них есть несовершеннолетняя девушка. Кроме того, получили повреждения шесть социальных объектов, 12 коммерческих зданий, более 230 квартир и частных домовладений, склад, техническое помещение, а также административное здание.