ВСУ убивали жителей курского приграничья с особой жестокостью

Военные следователи: ВСУ убивали жителей Курской области с особой жестокостью

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные и наемники убивали жителей Курской области с особой жестокостью. Эти факты зафиксировали военные следователи, сообщил ТАСС.

«Можно привести и отдельные преступные эпизоды, по фактам совершения которых возбуждались уголовные дела: в начале августа 2024 года украинские военнослужащие <…> на территории Суджанского района Курской области совершили убийства с особой жестокостью не менее трех гражданских лиц», — рассказали агентству в военно-следственных органах.

Артиллерия ВСУ на территории Большесолдатского района Курской области обстреляла пункт эвакуации мирного населения. В селе Черкасское-Поречное украинские боевики атаковали и подожгли три жилых дома и убили местных жителей, добавили следователи.

Среди убитых были дети, сообщила волонтер, помогавшая при эвакуации мирного населения в Курской области. Людей расстреливали за то, что они выходили из подвалов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте