Украинские военные и наемники убивали жителей Курской области с особой жестокостью. Эти факты зафиксировали военные следователи, сообщил ТАСС .

«Можно привести и отдельные преступные эпизоды, по фактам совершения которых возбуждались уголовные дела: в начале августа 2024 года украинские военнослужащие <…> на территории Суджанского района Курской области совершили убийства с особой жестокостью не менее трех гражданских лиц», — рассказали агентству в военно-следственных органах.

Артиллерия ВСУ на территории Большесолдатского района Курской области обстреляла пункт эвакуации мирного населения. В селе Черкасское-Поречное украинские боевики атаковали и подожгли три жилых дома и убили местных жителей, добавили следователи.

Среди убитых были дети, сообщила волонтер, помогавшая при эвакуации мирного населения в Курской области. Людей расстреливали за то, что они выходили из подвалов.