ВСУ убивали детей в Курской области

Украинские военные после вторжения в Курскую область убивали местное население, в том числе детей. Об этом ТАСС сообщила волонтер Мария, которая помогает эвакуировать гражданское население из опасных районов.

«Убивали мирное население, в основном огнестрельные раны. К сожалению, убивали даже детей. Мы уже вывозили „двухсотых“, среди них были и дети», — сказала она.

Волонтер добавила, что им удалось вывезти около 600 человек с приграничных территорий после начала массированной атаки ВСУ на Курскую область. По словам женщины, в Кореневском районе противник насильно удерживал в подвалах мирных людей и не позволял им выходить.

«В моем родном селе Кореневского района несколько человек застрелили за то, что они вышли из подвалов. Они убили и моих родителей: отца, маму-инвалида первой группы и 96-летнюю бабушку. Чтобы скрыть следы преступления, мой дом подорвали», — отметила Мария.

Днем ранее стало известно об освобождении 15 сел в Курской области.