ВСУ убили семерых сослуживцев в Купянске

Shot: в Купянске боевики ВСУ убили 7 сослуживцев за отказ воевать с Россией

Украинские боевики расстреляли семерых сослуживцев в Купянске за отказ идти в бой против российских подразделений и попытки оставить позиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, сбежавших военнослужащих националисты добивали FPV-дронами.

С самом Купянске российские воины взяли в кольцо до 60 боевиков ВСУ. Выбраться из котла они уже не смогут, началась зачистка территории.

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что ВС России на Купянском направлении расширили зону контроля, несмотря на сопротивление ВСУ. По его словам, штурмовики продвинулись в нескольких районах Купянска, расчленили оборону противника и заняли выгодные позиции.

Ранее насильно мобилизованный украинский военный расстрелял командира и сдался в российский плен. На допросе он признался, что ничуть не раскаивается в содеянном.