Украинский военный расстрелял командира и сдался в плен

Солдат Вооруженных сил Украины расстрелял командира и сдался в плен российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» .

«Боевик, доведенный до отчаяния, расстрелял своих „побратимов“ и вышел к нашим бойцам, чтобы сдаться в плен», — написали авторы поста.

Они уточнили, что военного мобилизовали насильно: утром по дороге на работу его поймали представители ТЦК и отправили на полигон. Когда боец вернулся на вторую линию к своему подразделению, он вступил в конфликт с командиром группы, ответственным за ротацию.

Перепалка переросла в стрельбу, в результате военный открыл огонь по командиру и его приближенным. Мужчина подчеркнул, что не раскаивается в содеянном.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как сослуживцы бросили раненого бойца ВСУ на поле боя. Солдата обнаружили российские военные.