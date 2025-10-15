Российские войска расчленили оборону ВСУ на Купянском участке

Подразделения ВС России на Купянском направлении расширяют зону контроля в условиях сопротивления ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он напомнил, что сейчас идут бои за Купянск. Российская армия провела ряд наступательных операций летом, что привело к определенному успеху.

«Нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону ВСУ, тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку», — подчеркнул Марочко.

Вооруженные силы России освободили около 70% Купянска. Бойцы закрепляют позиции внутри города. Всего в 2025 году армия взяла пол контроль почти пять тысяч «квадратов» территорий и 212 населенных пунктов.