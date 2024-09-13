ВС РФ уничтожили до 10 единиц техники ВСУ на суджанском направлении

Российские военные подбили в Курской области около 10 единиц техники ВСУ. Атака произошла на Суджанском направлении, заявил в Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У нас сегодня подбили около 10 единиц разной техники разной. Отличились ребята всех смежных и ахматовских, подразделений», — сказал он.

Также Алаудинов отметил, что командир группы «Аида» сжег украинский танк Т-72 и БТР M113. Бойцы ликвидировали боевую бронированную машину с пехотой. По его словам, в ходе боев противник понес потери и в личном составе.

По данным Минобороны, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 12 тысяч солдат. За сутки украинские военные лишились на курском направлении более 300 военнослужащих и 24 единиц боевой техники, в том числе пяти танков.