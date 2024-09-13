Алаудинов рассказал об успехах ВС России на кременском направлении

Российские военные активно продвигаются вперед на кременском направлении в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он указал на хорошую работу группы «Шрама» спецназа «Ахмат».

«Ребята позавчера-вчера готовились к одному мероприятию, противник решил сделать ротацию. Они под эту ротацию заскочили, <…> отобрали шесть опорников, продвинулись там почти на полкилометра. Это очень серьезные результаты», — сказал он

Также Алаудинов рассказал, что на Суджанском направлении российские военные уничтожили около 10 единиц техники, среди них танки и БТР.

Ранее офицер сообщал, что спецназовцы «Ахмата» за сутки закрепились на Теткинском направлении в Курской области. Они ликвидировали артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и пикапы ВСУ.