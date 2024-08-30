Марочко рассказал об отступлении ВСУ от Купянска на вторую и третью линии обороны

Марочко: ВСУ начали отступать с передовых позиций от Купянска

Вооруженные силы Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны. Об этом рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале .

По его словам, противник начал постепенно перемешаться ближе к населенному пункту, занимая вторую и третью линии обороны. Подполковник добавил, что бойцы ВСУ бросили на позициях оружие и боекомплекты, отступив налегке.

«Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — заявил Марочко.

Ранее Генеральный штаб ВСУ назвал ситуацию на Купянском направлении напряженной. ВС России 23 раза атаковали этот участок фронта. Сложная ситуация также сложилась на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.