Марочко рассказал об отступлении ВСУ от Купянска на вторую и третью линии обороны

Марочко: ВСУ начали отступать с передовых позиций от Купянска

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска на вторую и третью линии обороны. Об этом рассказал подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

По его словам, противник начал постепенно перемешаться ближе к населенному пункту, занимая вторую и третью линии обороны. Подполковник добавил, что бойцы ВСУ бросили на позициях оружие и боекомплекты, отступив налегке.

«Отход носит больше хаотичный характер, и плановым отступлением их действия назвать сложно», — заявил Марочко.

Ранее Генеральный штаб ВСУ назвал ситуацию на Купянском направлении напряженной. ВС России 23 раза атаковали этот участок фронта. Сложная ситуация также сложилась на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте