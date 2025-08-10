ВСУ стали минировать тела сослуживцев при отступлении

Украинские военные бросают на своих позициях заминированные тела сослуживцев. Об этом РИА «Новости» заявил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый.

Он добавил, что боевики могут устанавливать взрывчатку на тела сослуживцев или гражданских с расчетом на то, что снаряд сдетонирует, когда труп перевернут.

«Это просто морально даже тяжело смотреть. Бесчеловечно. Зачастую выдергивается чека [из гранаты] и просто трупом прижимается скоба», — отметил сапер.

По его словам, ВСУ не имеют ни морали, ни каких-то границ. Сапер добавил, что украинские боевики также могут собирать взрывные устройства из разных предметов: от консервных банок и пачек сигарет до детских игрушек.

Ранее российские расчеты «Искандера» ликвидировали более 20 военнослужащих ВСУ, а также несколько большегрузных автомобилей в Черниговской области. Видеозапись с поражением целей опубликовало Минобороны.