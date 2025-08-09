Удар «Искандера» уничтожил 20 боевиков и технику ВСУ в Черниговской области

По данным ведомства, в районе населенного пункта Стахорщина удалось поразить скопившийся автотранспорт, перевозивший вооружение и технику. Ударом, как утверждается, уничтожено несколько большегрузных автомобилей и до 20 военнослужащих ВСУ.

На опубликованных кадрах с беспилотника зафиксировали грузовики с прицепами и несколько автомобилей в тени деревьев, рядом видна группа людей. В следующем эпизоде показали момент попадания боеприпаса и последовавший взрыв, сопровождающийся облаком огня и дыма. Минобороны утверждает, что это результат работы комплекса по выявленной цели.

Ранее порт Одессы получил значительные повреждения после удара «Искандером».