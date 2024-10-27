В освобожденном в конце сентября городе Украинске повреждены все дома, многие из них сгорели. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале .

«Проехал через освобожденные Галицыновку, Мемрик, Лесовку, чтобы добраться до Украинска. В нем очень много полностью выгоревших домов», — рассказал он.

В связи с этим местные жители пока вынуждены жить в подвалах. Пушилин отметил, что их вывезут, когда станет безопаснее. В ближайшее время людям доставят продукты и бензин для генераторов.

На территории освобожденного от ВСУ Украинска проживают от полутора до трех тысяч человек. Город находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который проходит снабжение ВСУ в Донбассе.

Накануне российские военные подняли флаг подразделения на крыше здания в Горняке. На этом направлении российские военные прорвали оборону противника, ВСУ понесли большие потери личного состава.