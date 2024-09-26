Пушилин назвал число мирных жителей в освобожденном Украинске

Пушилин: в Украинске проживают до трех тысяч человек, им оказывают помощь

На территории освобожденного от ВСУ населенного пункта Украинск в Донецкой Народной Республике проживают от полутора до трех тысяч мирных жителей. Об этом в Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В освобожденном Украинске на данный момент находится от полутора до трех тысяч человек гражданского населения. Им оказывают необходимую помощь», — сказал Пушилин.

Украинск — город между Селидовым и Кураховым с населением около 10,5 тысячи человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха, через который проходит снабжение значительной части группировки ВСУ в Донбассе. Взятие его под контроль позволит полностью нарушить логистику противника.

Об освобождении Украинска стало известно 25 сентября. Пушилин добавил, что сейчас военные помогают жителям города, профильные ведомства в рамках своей компетенции смогут приступить к выполнению всех мероприятий позже.