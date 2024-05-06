ВСУ совершили повторную атаку в районе Березовки | 360°

06 мая 2024, 12:07
ВСУ совершили повторную атаку в районе Березовки
Гладков: в ходе повторной атаки ВСУ в районе Березовки пострадал мужчина
Украинские националисты осуществили повторную атаку в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области утром в понедельник. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Борисовском районе повторная атака ВСУ дроном-камикадзе. Атаковали движущийся легковой автомобиль на участке автомобильной дороги в районе Березовки», — написал он.
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Гладков уточнил, что пострадал мужчина, у него зафиксировали осколочные ранения ноги.
«Бригада скорой помощи доставили пострадавшего в Центральную районную больницу, где ему окажут вся необходимая медицинская помощь», — добавил глава региона.
ВСУ 6 мая нанесли удар по двум автобусам и легковой машине в Березовке. Жертвами стали шесть человек и еще 40 получили ранения. При этом в ГК «Агро-Белогорье» заявляли, что погибли семеро.
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