Украинские войска сконцентрировали рекордное количество расчетов беспилотников в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить ГВ „Север“», — заявил собеседник журналистов.

Минобороны сообщило, что за сутки украинские войска в Сумской области потеряли свыше 280 военнослужащих, 10 машин, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов с материальными средствами.

Ранее стало известно, что ВСУ начали убегать с позиций в Краснопольском районе Сумской области и бросать оружие. Также на оставленных территориях находят пустые бутылки из-под алкоголя и средства индивидуальной защиты.

До этого ВС России ликвидировали под Сумами два железнодорожных состава с военными и техникой противника.