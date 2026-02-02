Вооруженные силы России уничтожили в Сумской области два железнодорожных состава с военными и техникой ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Бойцы атаковали поезда в районе станции Конотоп.

«В районе ж/д станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывшими на усиление оборонительных рубежей», — написали авторы поста.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в Сумском районе на девяти участках. Военные прошли вперед еще на 850 метров и взяли в плен боевика ВСУ.

Две роты украинской армии в Сумской области потеряли более 60% личного состава. Командиры вывели подразделения для восстановления численности.