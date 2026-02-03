ВСУ стали бежать с позиций в Сумской области, бросая оружие
РИА «Новости» сообщило о бегстве ВСУ с позиций в Сумской области
Боевики Вооруженных сил Украины бегут с позиций в Краснопольском районе Сумской области и бросают оружие. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«В Краснопольском районе оборона ВСУ буквально трещит по швам, личный состав ВСУ бежит с позиций, бросая вооружение», — заявил собеседник агентства.
По его словам, на оставленных позиция находят пустые бутылки из-под алкоголя, средства индивидуальной защиты и личное оружие боевиков.
За прошедшую неделю жертвами атак ВСУ стали 12 мирных россиян, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пострадали 75 человек.