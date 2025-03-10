Украинские боевики предпримут попытку наладить снабжение гарнизона в Судже через лесной массив вблизи населенного пункта Куриловка. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

В лес у Куриловки ВСУ перебросили бойцов из батальона «Айдар»*.

«Наши морпехи уже уничтожили несколько групп этого подразделения укрофашистов, продвинувшись еще на несколько километров», — отметили в «Северном ветре».

Ранее стало известно, что в Судже украинские военные поддались панике и начали наносить удары по своим же подразделениям.

Командование ВСУ не может понять, откуда и какими силами ведет наступление российская армия, и из-за этого совершает критические ошибки. ВС России практически полностью окружили украинских боевиков.

* признан террористической организацией и запрещен на территории России.