Силы ПВО за ночь сбили 80 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 80 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА сбили над Краснодарским краем — 30. Также 14 дронов ликвидировали над Крымом, 10 — над Ростовской областью, восемь — над Черным морем, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Калужской областью и Азовским морем, один — над Воронежской областью.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотники в пяти районах — Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском.