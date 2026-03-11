ВСУ атаковали дронами компрессорные станции «Русская» и «Береговая»

ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорные станцию «Русская» под Анапой и «Береговая» в Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Всего за последние две недели на объекты, поставляющие газ на «Голубой» и «Турецкий» потоки, было 12 атак.

Министерство обороны назвало целью украинских военных сорвать поставки газа европейским потребителям. Однако системы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку, объекты не пострадали.

Ранее президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина при поддержке западных спецслужб готовит подрывы газопроводов. Он отметил, что турецкая сторона получила необходимую информацию, а киевский режим, проигрывая на поле боя, готов на любые диверсии и теракты.