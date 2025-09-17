ВСУ снова атаковали здание правительства Белгородской области

Гладков: БПЛА повредили крышу и окна в здании правительства Белгородской области

Украинские боевики с помощью дронов атаковали здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Информация о других последствиях уточняется.

«По предварительной информации, пострадавших нет. От ударов повреждены кровля и остекление», — написал он.

За ночь силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА в регионе.

Ранее украинские дроны уже атаковали здание правительства Белгородской области. Детонация повредила остекление и фасад здания. Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали на частный дом, вызвав пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пламя.