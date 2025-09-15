Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских БПЛА в Белгородской области

За ночь силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Ранее, 13 октября, ракетную опасность объявляли в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя. Это был второй за субботу сигнал о ракетной опасности.

До этого ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пермском крае. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. На место атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Власти взяли ситуацию под контроль.