ВСУ снова атаковали ночью танкеры в Таганрогском заливе

Украинские боевики вновь атаковали с помощью БПЛА два танкера в Таганрогском заливе. Суда получили механические повреждения, заявил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, экипажи танкеров эвакуировали, обошлось без пострадавших.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — отметил глава региона.

Всего за ночь средства ПВО отразили налет более 20 беспилотников. В Азовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта.

Беспилотники перехватили в Ростове-на-Дону, в Таганроге и Гукове, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

Средства ПВО за ночь ликвидировали над регионами 73 украинских БПЛА. Аппараты сбили в Краснодарском крае, Крыму, в Московском регионе, Орловской, Ленинградской, Курской, Калужской и других областях.