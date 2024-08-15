ВСУ сняли резервы с фронта для отправки в Курскую область

Командование ВСУ начало снимать резервы с передовой и других направлений в зоне СВО для последующей отправки в Курскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил генерал-майор, глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Они сюда забросили уже около 12 тысяч человек. Снимают силы с передовой, со всех направлений, запихивают сюда. Что можно снять — снимают. Мы контролируем, понимаем и ждем», — сказал он.

Алаудинов отмечал, что боевики уже поменяли первоначальную тактику при атаке на Курскую область. По его словам, ВСУ рассчитывали установить контроль над регионом до 11 августа, но у них ничего не получилось.

Глава спецназа «Ахмат» допускал, что ВСУ намерены «раздергать» оборону российских сил и создать в ней бреши, чтобы снизить ее плотность. Он подчеркивал, что ситуация находится под полным контролем.

Утром 15 августа стало известно о полной зачистке от ВСУ села Мартыновка.