ВСУ сбросили взрывное устройство на движущийся автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области в районе села Безымено Грайворонского округа ВСУ сбросили взрывное устройство на движущийся грузовой автомобиль. Пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, в результате взрыв минно-взрывную травму и осколочные ранения головы получил водитель грузовика. Его доставили в Грайвороновскую районную больницу.

По словам Гладкова, после оказания необходимой первой помощи его переведут в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Минувшей ночью над Россией уничтожили 60 дронов. Над Белгородской областью сбили 11 БПЛА, в Воронежской — 28, а в Ростовской — 17.

Обломки одного из дронов в Воронежской области повредили железнодорожную контактную сеть. В результате после массовой атаки БПЛА задержали несколько поездов.