ВСУ сбрасывали с дронов натовские мины в Херсонской области

Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении по ночам сбрасывают с дронов «Баба-яга» магнитные мины производства НАТО. Об этом РИА «Новости» рассказал десантник бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат.

«Приходилось сталкиваться с минами натовсокого производства. Используют дистанционное минирование. Минируют дороги», — отметил он.

По словам бойца, снаряды реагируют на железо и детонируют. Однако российские саперы заблаговременно уничтожают мины, поэтому они не наносят ущерба войсками. От таких боеприпасов могут пострадать мирные жители, передвигающиеся на машинах.

В Запорожской области российский солдат в одиночку уничтожил пятерых бойцов ВСУ.