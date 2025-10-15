В Запорожской области российский солдат с позывным Мио в одиночку уничтожил пятерых боевиков ВСУ. О деталях военной операции сообщил телеканал «Звезда» .

Мио отличился в битве за Новогригоровку. Его командир рассказал, что боец сумел сохранить спокойствие в тяжелых условиях. Он не потерял инициативы, хотя понимал, что противостоит целой группе украинских военных.

Российский штурмовик вычислил позицию ВСУ в одном из домов на окраине населенного пункта. Мио первым инициировал бой — он забросил в окно гранату. Два украинских солдата погибли на месте.

Оставшиеся запаниковали. Они решили просто сбежать, но не смогли верно оценить оперативную обстановку. К тому моменту Мио уже обошел боевиков ВСУ и накрыл их кинжальным огнем. Выбраться из засады никому из украинцев не удалось.

Командование представило Мио его к званию Героя России, отметив решительность, выдержку и высокий уровень подготовки бойца. Штурмовик продолжает выполнять боевые задания в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее в октябре звание Героя России присвоили военному из Серпухова.