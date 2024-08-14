ВСУ разрушили православный храм в Курской области

РПЦ: ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский

Andriy Andriyenko
Фото: Andriy Andriyenko/Global Look Press

Украинские националисты разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Об этом сообщил официальный сайт Московской патриархии.

«Пришла информация, что вражеские военные разрушили Вознесенский храм-часовню, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района», — говорится в рапорте митрополита Германа на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Украинская армия утром 6 августа предприняла попытку захвата Суджанского района Курской области. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня.

Президент России Владимир Путин отмечал, что такими действиями ВСУ пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России, остановить наступление российских войск в Донбассе и улучшить переговорные позиции в будущем. Он пообещал, что противник получат достойный ответ.

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