Просьбу ООН о доступе в Курскую область негативно оценили в Совфеде

Сенатор Джабаров выразил недоверие ООН после просьбы о доступе в Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Предложение Управления комиссара ООН по правам человека о доступе специалистов в Курскую область для фиксации нарушений со стороны украинских боевиков осуществить сложно. Кроме того, сама идея не очень хорошая. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он пояснил, что сейчас в российском регионе продолжаются боевые действия и обеспечить безопасность представителей международной организации никто не сможет.

Сенатор добавил, что не очень доверяет сотрудникам ООН: их визит в Курскую область может стать частью запланированной акции для дискредитации Вооруженных сил России и «обеления» ВСУ.

«Мне эта идея не нравится», — написал Джабаров.

Об официальном запросе к российским властям для допуска правозащитников ООН в Курскую область заявила представитель Управления по правам человека Равин Шамдасани.

Она пояснила, что сейчас ведомство изучает данные о нарушении прав мирных жителей украинскими боевиками. Но без дополнительных данных, которые можно собрать на месте, сделать это сложно.

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