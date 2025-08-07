ВСУ разместили солдат в роддоме в Краматорске

ВСУ разместили часть своих войск в Краматорске в родильном доме. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС .

«Есть подтверждения информация, что вооруженные формирования Украины разместили свои силы в здании местного родильного дома», — сказал он.

По его словам, среди военных оказалась как регулярная армия, так и наемники из других стран. При этом в здании продолжают находиться врачи и пациенты.

Ранее глава российской администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ атаковали беспилотником церковь в селе Новоегоровка.

По его словам, даже в условиях боевых действий нельзя рушить священное место. На такое способен только бесчувственный и отрекшийся от веры человек.