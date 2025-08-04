ВСУ ударили по церкви под Купянском

ВСУ ударили беспилотником по церкви в селе Новоегоровка на подконтрольной России части Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника. Только бесчувственный и отрекшийся от веры человек может направить свое оружие на святое место», — написал он.
Ганчев пообещал, что храм восстановят.
В июне — в день Святой Троицы украинские военные атаковали беспилотником Успенский кафедральный собор в Рыльске. Никто из прихожан не пострадал, но здание храма посекло осколками.
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