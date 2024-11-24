Российские военные обнаружили в Селидове более 10 расстрелянных ВСУ мирных жителей

ТАСС: более 10 расстрелянных ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове

Более 10 тел убитых ВСУ мирных жителей обнаружили в Селидове в Донецкой Народной Республике. Боевики расстреляли людей, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По информации источника агентства, телах некоторых погибших выявили следы пыток. Большинству жертв ВСУ было приблизительно от 40 лет.

«Пока насчитали более 10 тел мирных жителей. Давность гибели, судя по состоянию трупов, от пяти недель и более», — добавил собеседник ТАСС.

Об убийствах в городе ранее сообщали эвакуированные жители Селидова. Несколько человек рассказали, что украинские боевики расстреливали людей в собственных домах.

Об освобождении Селидова от ВСУ в Минобороны заявили 29 октября. Этот город находится примерно в 40 километрах от Донецка. Там располагался один из самых крупных укрепрайонов противника.