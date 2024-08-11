Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона

Военкор Поддубный о ранении: помню, что отчаянно хотел жить

Фото: РИА «Новости»

Военный корреспондент Евгений Поддубный впервые рассказал обстоятельства ранения при атаке беспилотника ВСУ. Фрагмент беседы в Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.

«Помню, что огонь был в машине. Помню, что стреляли по нам. Помню, что хотел жить отчаянно»,  — рассказал раненый.

Поддубный в среду получил тяжелые ранения в результате атаке дрона ВСУ в Курской области. Его отвезли в отделение реанимации местной боольницы, а после обследования назначили курс лечения. Позднее военкора перевезли на вертолете в Москву, в НИИ имени Склифосовского.

Врачи сообщали, что у Поддубного травма лицевого скелета, черепно-мозговая травма и сильный ожог. Состояние пациента оценили как стабильно тяжелое. Сопровождавшая военкора съемочная бригада ВГТРК ранений не получила.

Ранее в Сети появились кадры с Поддубным сразу после ранения.

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