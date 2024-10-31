ВСУ пытались прорваться в российское приграничье в районе Нового Пути
Минобороны: российские войска предотвратили прорыв ВСУ в районе Нового Пути
Российские военные предотвратили попытку украинских боевиков прорваться в район Нового Пути в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — указали в оборонном ведомстве.
Противник потерял около 10 человек личного состава убитыми и ранеными. Также российские военные отразили четыре контратаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово. При этом ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Противник лишился двух боевых бронемашин и двух автомобилей.
За минувшие сутки украинская армия потеряла более 300 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, израильскую радиолокационную станция RADA и девять машин. ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.