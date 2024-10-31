Российские военные предотвратили попытку украинских боевиков прорваться в район Нового Пути в Курской области. Об этом сообщило Минобороны .

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — указали в оборонном ведомстве.

Противник потерял около 10 человек личного состава убитыми и ранеными. Также российские военные отразили четыре контратаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово. При этом ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Противник лишился двух боевых бронемашин и двух автомобилей.

За минувшие сутки украинская армия потеряла более 300 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномета, израильскую радиолокационную станция RADA и девять машин. ВС России взяли под контроль Ясную Поляну в ДНР.