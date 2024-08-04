ВСУ пытались нанести массированный удар по Луганску
Мирошник: ВСУ попытались атаковать Луганск ударными средствами поражения
Вооруженные силы Украины пытались нанести массированный комплексный удар по Луганску. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Эксперты дадут свои заключения, но Луганск уже не раз подвергался ударам дальнобойных вооружений, переданных Киеву западниками», — написал он.
По словам Мирошника, в Луганске мощно отработала система противовоздушной обороны, когда боевики пытались атаковать город с помощью целого набора ударных средств поражения.
В воскресенье, 4 августа, ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Восемь из них — ATACMS, еще четыре — Storm Shadow.
Под массированные удары попала Херсонская область. Противник открыл огонь по рынку в Алешках и прилегающим к нему жилым кварталам. В больницу с ранениями попали восемь человек.