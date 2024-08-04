Восемь человек пострадали при обстреле центрального рынка в Алешках

Сальдо заявил об обстреле центрального рынка в Алешках, есть 8 пострадавших

Центральный рынок в Алешках попал под массированный обстрел со стороны ВСУ днем 4 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также под огнем оказались прилегающие к рынку жилые кварталы, подчеркнул он. В результате атаки противника жертв среди населения нет. Но есть пострадавшие.

«Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей», — уточнил Сальдо.

По информации губернатора, у людей зафиксировали минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести. Всех доставили в Алешкинскую ЦРБ для оказания медпомощи.