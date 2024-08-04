ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украинские боевики 4 августа выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале , предположительно, восемь из них — ATACMS, еще четыре — Storm Shadow.

«Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу», — уточнил он.

В местах падения обломков загорелась сухая трава. Несколько ракетных ударов пришлись по складским помещениям с цистернами с топливом и по частному сектору. Информация о пострадавших пока не поступала.

Под массированным ударом также оказалась Херсонская область. ВСУ открыли огонь по рынку в Алешках и прилегающих к нему жилым кварталам. Ранения получили восемь человек.

В этот же день украинские боевики дважды за час обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Пострадали два мирных жителя.