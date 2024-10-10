ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Адыгее американскими дронами

Mash: ВСУ использовали дроны США для атаки на военный аэродром под Майкопом

Украинские боевики использовали американские дроны PD-2 для атаки на военный аэродром под Майкопом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Около 03:00 по одному из американских дронов сработала система противовоздушной обороны. Беспилотник рухнул в поле в районе поселка Родниковый. Информации о разрушениях на земле не поступало.

По данным канала, беспилотник PD-2 оснастили 19 килограммами взрывчатки. Он пролетел около 500 километров от украинской границы. Всего этот тип беспилотника может преодолеть до одной тысячи километров. В публикации уточнили, что такими же дронами украинские боевики пытались атаковать Москву в начале сентября.

Об атаке беспилотников ВСУ сообщал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. После власти республики решили временно эвакуировать жителей поселка Родникового. Из населенного пункта вывезли 1300 человек.

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