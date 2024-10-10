Из адыгейского поселка после атаки БПЛА эвакуировали 1300 человек

После атаки беспилотников на пригород Майкопа в ночь на 10 октября власти Адыгеи приняли решение о временной эвакуации поселка Родникового. Из него вывезли 1300 человек, сообщил Mash.
Глава республики Мурат Кумпилов ранее заявил, что людей разместят в ПВР и обеспечат всем необходимым. Точное количество человек, которых вывезут из населенного пункта, он не приводил.
Утром в четверг Минобороны сообщало об уничтожении 92 украинских БПЛА над территорией России.
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