Из адыгейского поселка после атаки БПЛА эвакуировали 1300 человек

Mash: из поселка Родниковый в Адыгее эвакуировали 1300 человек

После атаки беспилотников на пригород Майкопа в ночь на 10 октября власти Адыгеи приняли решение о временной эвакуации поселка Родникового. Из него вывезли 1300 человек, сообщил Mash .

Глава республики Мурат Кумпилов ранее заявил, что людей разместят в ПВР и обеспечат всем необходимым. Точное количество человек, которых вывезут из населенного пункта, он не приводил.

Утром в четверг Минобороны сообщало об уничтожении 92 украинских БПЛА над территорией России.