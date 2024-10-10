Украинские беспилотники атаковали Адыгею

Боевики ВСУ атаковали беспилотниками пригород Майкопа. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале .

«Минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке вражеских беспилотников. Обошлось без жертв, без пострадавших», — написала он.

На место прибыли представители спецслужб, спасатели. В результате атаки украинских беспилотников начался пожар, который ликвидируют огнеборцы МЧС России.

Местные власти решили эвакуировать жителей поселка Родникового. Для них в станице Ханской развернули пункт временного размещения. Людей обеспечат всем необходимым, заверил глава республики.

По данным Минобороны, всего в ночь на 10 октября дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 92 украинских беспилотника над российскими регионами. Над Краснодарским краем сбили 47 вражеских дронов.