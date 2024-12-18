ВСУ пытались атаковать два города в Запорожской области

Украинские боевики пытались атаковать два города в Запорожской области. Под обстрелом оказались Бердянск и Токмак, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Противник предпринял попытку авиационного удара одной ракетой по Бердянску и тремя ракетами по Токмаку», — уточнил он.

Балицкий отметил, что российские военные успешно сбили все ракеты противника. По предварительным данным, ВСУ использовали для обстрела дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Осколки одного из снарядов упали в акваторию Азовского моря рядом с Бердянском, остальные — у Токмака. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинский беспилотник прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области. В этот момент детей в салоне транспорта не было. В ночь на субботу боевики сбросили взрывное устройство на автобус в Горловке. В результате ранения получили два мирных жителя.