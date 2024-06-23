ВСУ пытались атаковать дронами Смоленск и Ярцево

Губернатор Анохин: атаку дронов ВСУ отразили над Смоленском и Ярцево

Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ над Смоленском и Ярцево. При падении обломков никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

«По предварительным данным, в результате падения обломков на землю разрушений нет», — написал он.

Анохин отметил, что на места происшествий выехали оперативные службы. Также он предупредил местных жителей, что в случае обнаружения частей БПЛА не нужно к ним приближаться. Об опасной находке необходимо сообщить по телефонам экстренных служб, добавил глава региона.

Минувшей ночью два украинских БПЛА пытались атаковать один из военных объектов в Смоленской области. Российские военные сбили дроны средствами ПВО.

Утром 22 июня Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках дежурными силами ПВО. Два из них уничтожили над Смоленской областью.