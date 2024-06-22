Пять беспилотников сбили над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями

Дежурные силы ПВО сбили ночью 22 июня пять беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Два БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, два дрона — над Смоленской областью и один дрон — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram, что противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов в регионе.

«Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают правоохранительные службы», — подчеркнул он.

Также Анохин призвал сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.