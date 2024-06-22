Украинские беспилотники пытались атаковать военный объект в Смоленской области
Губернатор Анохин: два украинских БПЛА пытались атаковать военный объект
Минувшей ночью два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать один из военных объектов в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.
Глава области уточнил, что речь идет об объекте, расположенном в Смоленском районе. ПВО сбила все дроны.
«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул губернатор.
На место происшествия прибыли правоохранительные службы, добавил он. Отдельное внимание Анохин обратил на недопустимость съемки работы сил противовоздушной обороны.
Утром 22 июня Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках дежурными силами ПВО. Два БПЛА, по данным ведомства, уничтожили над Брянской областью, два — над Смоленской областью, еще один дрон — над акваторией Азовского моря.