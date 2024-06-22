Украинские беспилотники пытались атаковать военный объект в Смоленской области

Губернатор Анохин: два украинских БПЛА пытались атаковать военный объект

Фото: РИА «Новости»

Минувшей ночью два украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать один из военных объектов в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

Глава области уточнил, что речь идет об объекте, расположенном в Смоленском районе. ПВО сбила все дроны.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул губернатор.

На место происшествия прибыли правоохранительные службы, добавил он. Отдельное внимание Анохин обратил на недопустимость съемки работы сил противовоздушной обороны.

Утром 22 июня Минобороны сообщало о пяти сбитых беспилотниках дежурными силами ПВО. Два БПЛА, по данным ведомства, уничтожили над Брянской областью, два — над Смоленской областью, еще один дрон — над акваторией Азовского моря.

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