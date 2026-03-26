На Волчанском направлении в Харьковской области военные ВСУ пытаются эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту бригады. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС

По словам собеседника агентства, анализ некрологов подтвердил уничтожение командного пункта 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Бугаевка. Сейчас украинские боевики вывозят из села тела погибших офицеров.

Накануне РИА «Новости» сообщило о массовых потерях 103-ей отдельной бригады территориальной обороны Украины в Сумской области, в районе сел Рогозное и Волфино.

Ранее в Константиновке украинские штурмовики начали сдаваться в плен из-за истощения. Российский военнослужащий «Южной» группировки войск с позывным Верум рассказал, что украинское командование не смогло обеспечить бригаде доставку продовольствия и воды на позиции.