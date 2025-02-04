ВСУ пустили ракету большой дальности в сторону России

Этой ночью силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“ над акваторией Азовского моря», — заявили в ведомстве.

Ранее украинские войска атаковали ракетами интернат в Судже. Как заявили в Минобороны, ВСУ целенаправленно целились в гражданский объект, показав этим нечеловеческую сущность правительства Украины.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что украинские боевики совершили преступление, которое нельзя простить. ВСУ пустили ракеты по зданию, в котором могли находиться люди. Сейчас пока нет достоверной информации о числе пострадавших в происшествии.