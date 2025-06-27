ВСУ пустили дроны в сторону предприятия в Самарской области

ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале .

«Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в городе Новокуйбышевске», — написал он.

По словам губернатора, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что системы ПВО нейтрализовали ночью над Россией 39 украинских дронов. Больше всего беспилотников сбили в Ростовской области — 19. Также 13 БПЛА ликвидировали над Волгоградской, над Крымом — четыре. По одному дрону уничтожили над Белгородом, Брянском и Самарой.

В прошлую ночь над Россией уничтожили 50 беспилотников. Системы ПВО сработали в Ростовской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, а также в Крыму, Мордовии и Московском регионе.